Die besorgniserregende Vielfalt von SARS-CoV-2

Die aktuell sich in Deutschland stark ausbreitende sogenannte „Britische Variante“ des Pandemie-Erregers mit der Bezeichnung B.1.1.7 (beziehungsweise VOC-202012-01 oder auch in einer anderen Nomenklatur 20I/501Y.V1) verfügt im Vergleich zum ursprünglichen Stamm aber über ganze 17 nicht synonyme Mutationen – acht davon betreffen das Spike-Protein, mit dem das Virus an Zellen andockt und das auch für die Immunantwort sowie die Impfstoff-Wirksamkeit eine große Rolle spielt.

Neben B.1.1.7 gelten auch die „südafrikanische Variante“ B.1.351 (VOC-202012-02 oder 20H/501Y.V2) sowie die brasilianische Variante B.1.1.28 (besser bekannt als P.1 und auch mit 0J/501Y.V3 bezeichnet) als sogenannte „Variants of Concern“ (VOC) – besorgniserregende Varianten. Gelistet werden sie von der Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrem wöchentlichen epidemiologischen Update sowie vom „European Center for Disease Prevention and Control“ (ECDC). Beide tragen weitere Mutationen unter anderem im Spike-Protein. Hinzu kommen die „kalifornische Variante“ B.1.429 (CAL.20C) sowie die auch jüngst in Deutschland aufgetauchte Variante B.1.525 (VUI-202102/03). Beide gelten als „Variants under Investigation“ (VUI) und bereiten den Forscher:innen ebenso mindestens Sorge.