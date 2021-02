Wird COVID-19 einfach zu einer weiteren Erkältung?

Die Hypothese der Forscher war dabei, dass „alle humanen Coronaviren Immunität nach den gleichen Charakteristiken hervorrufen“. Das aktuelle „Public Health-Problem“ sei demzufolge nur das Ergebnis des epidemischen Ausbruchs in einer Population, die immunologisch naiv dem Erreger gegenüber ist, also noch nie zuvor mit ihm in Kontakt trat. Daher seien besonders die älteren von schweren Erkrankungen betroffen, da sie nie zuvor in Berührung mit dem Erreger kamen – anders, als das etwa bei den vier endemischen CoV-Stämmen sei.