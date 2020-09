Reinfektionen mit SARS-CoV-2 – Immunität ist nicht gesichert

Eines aber heben die Forscher basierend auf den wenigen tatsächlich bestätigten und untersuchten Fällen deutlich hervor: „The possibility of reinfection implies that individuals that have been infected once cannot be definitively considered to be immune.“ Damit schließen sich die ECDC-Wissenschaftler dem an, was der Deutsche Ethikrat erst in diesen Tagen erklärt hat. Man sei gegen die Ausstellung von „Immunitäts-Ausweisen“ für Menschen, die nach einer COVID-19-Infektion genesen seien – und zwar neben anderer Bedenken unter anderem deshalb, weil eben eine tatsächliche definitive Immunität gegen SARS-CoV-2 nicht bestätigt werden könne.

Bislang sechs Fälle beschrieben

Insgesamt sechs bislang in der Wissenschaftsliteratur beschriebene Fälle, davon zwei Peer-reviewte Veröffentlichungen, fassen die ECDC-Forscher in ihrer Zusammenfassung der Bedrohungslage zusammen. Darunter findet sich der gut dokumentierte Fall eines Mannes aus Hongkong, der nachweislich mit zwei verschiedenen Stämmen des Virus infiziert wurde. Veröffentlicht wurde der Artikel dazu von den Hongkonger Forschern um Kelvin Kai-Wang To im Fachjournal Clinical Infectious Diseases (COVID-19 re-infection by a phylogenetically distinct SARS-coronavirus-2 strain confirmed by whole genome sequencing).