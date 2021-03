Optimales Zeitfenster sehr wichtig für die Spende

„IgMs sind die erste Gruppe von Antikörpern, die bei einer Infektion auftreten“, erklärt Sreenidhi Srinivasan, Postdoktorand an den Huck Institutes of the Life Sciences im US-Bundesstaat Pennsylvania. „Nach ungefähr zwei Wochen stellt der Körper auf IgG-Antikörper um, die haltbarer und langlebiger sind“. Virusneutralisierende Antikörper sind diejenigen IgM- und IgG-Antikörper, die direkt an Viren binden und verhindern, dass diese Zellen infiltrieren. „Die Spiegel dieser VN-Antikörper sind bei weitem die bestmögliche Messgröße für die Auswahl potenzieller Spender für die Immuntherapie, denn sie bieten den größten immunologischen Schutz“, fügt Abhinay Gontu, Doktorand in der Pathobiologie an der Penn State, an.

Die US-Wissenschaftler fanden heraus, dass bei den Studienteilnehmer:innen über mindestens 140 Tage nach dem Auftreten der Symptome robuste IgM- und IgG-Antikörper bestehen blieben. Die virusneutralisierenden Antikörper sanken jedoch schon nach 60 Tagen rasch unter das von der FDA empfohlene Niveau für die Spende von Rekonvaleszenzplasma.