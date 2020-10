312 Millionen Euro für Arzneimittel aus dem Web

„Obwohl seit Juli alle Läden wieder geöffnet haben, verlassen sich viele Verbraucher weiter auf die belastbaren Lieferstrukturen des Online- und Versandhandels“, freut sich Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh).

Nach am gestrigen Sonntag veröffentlichten Zahlen für das dritte Quartal 2020 kauften die deutschen Verbraucher im gesamten „interaktiven Handel“ (Online- und klassischer Versandhandel) Waren für 19,6 Milliarden Euro (alle Angaben inklusive Umsatzsteuer). Im dritten Quartal 2019 hatten die Umsätze bei 17,5 Milliarden Euro gelegen. Dabei hat der Onlinehandel inzwischen einen Anteil von 98,4 Prozent am Gesamtumsatz des interaktiven Handels.

Geringerer Online-Arzneimittelumsatz als noch im zweiten Quartal 2020

Um 34 Prozent ist das Onlinevolumen von Waren des täglichen Bedarfs gestiegen – sie kommen auf einen Gesamtumsatz von 1,7 Milliarden Euro (3. Q. 2019:

1,3 Milliarden). Das Warensegment Lebensmittel erreichte mit 633 Millionen Euro im dritten Quartal 2020 ein Plus um mehr als die Hälfte im Vorjahresvergleich

(+52,9 Prozent). Überdurchschnittlich oft bestellten die Deutschen auch ihre Medikamente online. Diese Warengruppe wuchs laut bevh von 220 Millionen Euro im dritten Quartal 2019 auf 312 Millionen Euro im dritten Quartal dieses Jahres. Im zweiten Quartal 2020 hatten die Bürger allerdings noch mehr für online bestellte Arzneimittel ausgegeben, nämlich 335 Millionen Euro. Auch lag das Plus im dritten Quartal mit rund 42 Prozent deutlich unter den Zuwächsen von 90 Prozent beziehungsweise 88 Prozent in den beiden Vorquartalen.