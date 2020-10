Shop Apotheke legt weiter zu

Die börsennotierte Shop Apotheke Europa N. V. machte vergangene Woche im Zusammenhang mit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs Schlagzeilen. Die Luxemburger Richter hatten die Werbemaßnahmen des Arzneimittelversenders in Frankreich unter die Lupe genommen, allerdings keine abschließende Entscheidung hierzu getroffen – diese obliegt jetzt dem vorlegenden Pariser Gericht.

Nun hat der im niederländischen Venlo ansässige Konzern seine vorläufigen Quartalszahlen bekannt gegeben. Demnach wuchs der Konzernumsatz im dritten Quartal um 39,7 Prozent auf 238,7 Millionen Euro. In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) verzeichnete der Versender ein Plus von

33,8 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum – allein in diesen drei Ländern beliefen sich die Umsätze auf 200,6 Millionen Euro. Im Segment International, das die Aktivitäten der Shop Apotheke in Frankreich, Belgien, Italien und den Niederlanden umfasst, steigerte der Konzern sein Geschäftsvolumen um 82,2 Prozent auf 38,1 Millionen Euro.

Keine Angaben macht die Shop Apotheke zur genaueren Aufteilung der Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ebenso wenig, wie die Steigerungen und Umsätze differenziert nach verschreibungspflichtigen und OTC-Arzneimitteln ausfallen. Anfang Juli hatte der Versender für den Rx-Bereich im ersten Halbjahr 2020 ein Plus von 18 Prozent gegenüber den ersten sechs Monaten 2019 vermeldet.