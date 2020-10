Apotheker erhalten Abrechnungsunterlagen für August

Darüber hinaus empfehlen Steuerexperten den betroffenen Apothekeninhabern schnellst­mög­lich Maß­nah­men zur Si­che­rung und Er­halt ihrer not­wen­di­gen Li­qui­di­tät zu er­grei­fen. Dazu gehört beispielsweise ge­gen­über der Fi­nanz­ver­wal­tung finanzielle Ent­las­tungen gel­tend zu machen. So stellt die Um­satz­steu­er mit ih­rer am 10. Ok­to­ber 2020 zur Ab­ga­be fäl­li­gen Um­satz­steu­er­vor­an­mel­dung eine erste ­Heraus­for­de­rung dar. Im Rah­men dieser Vor­an­mel­dung sind sämt­li­che Um­sät­ze des jewei­li­gen Mo­nats zu er­fas­sen. Dies geschieht üblicherweise über die Abrechnungsunterlagen und Gutschriften der Rechenzentren. Im Fall von AvP fragten sich die betroffenen Apothekeninhaber jedoch, wie sie an die not­wen­di­gen In­for­ma­tio­nen kommen, sollte AvP in nächster Zeit kei­ne sol­chen Abrechnungen erstellen. In diesem Fall hätten die Apo­the­ker die ausstehenden Rezeptumsätze näherungsweise auf anderem Weg ermitteln müssen – beispielsweise anhand der On­line-Ab­rech­nungs­sta­tis­ti­ken (eines Referenzmonats) oder an­hand der ei­ge­nen Kas­sen­soft­ware beziehungsweise Wa­ren­wirt­schaft.