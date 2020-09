Azithromycin: Erhöhtes Sterberisiko in den ersten fünf Behandlungstagen

2012 wurden die ersten Sicherheitsbedenken zum Einsatz von Azithromycin veröffentlicht. Diese basierten auf einer retrospektiven Kohortenstudie, die einen Zusammenhang zwischen der Azithromycin-Einnahme und dem Eintreten eines plötzlichen Herztodes zeigte. Aufgrund der bekannten QT-Zeit-Verlängerung von Azithromycin und der in der Studie ermittelten Ergebnisse wurden in der Folge entsprechende Hinweise in die Fachinformation aufgenommen.