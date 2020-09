Andreas Kiefer ist gestorben

Wie die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz in einer Trauermitteilung bekannt gibt, ist ihr Präsident, der Apotheker und Pharmazierat Dr. Andreas Kiefer, am 2. September im Kreise seiner Familie zu Hause gestorben. Erst kürzlich hatte Kiefer bekannt gegeben, in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für das von ihm seit 2013 bekleidete Amt als Präsident der Bundesapothekerkammer zu kandidieren.

Kiefer war seit 1991 ehrenamtlich für die Selbstverwaltung der Apotheker aktiv. Angefangen hat der 1961 in Mainz geborene Pharmazeut als Delegierter der Vertreterversammlung der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz. 1996 wurde er dort Mitglied des Vorstands, 2001 Vize-Präsident und seit 2006 war er Kammerpräsident. 2006 wurde Kiefer zudem Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der Bundesapothekerkammer. 2001 übernahm er den Vorsitz der Kommission des DAC/NRF, seit 2011 überdies den des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts (DAPI). Ende 2012 wurde er zum Präsidenten der Bundesapothekerkammer gewählt.

Überdies war Kiefer seit 1996 Leiter der Sophien-Apotheke in Koblenz. Er hinterlässt eine Ehefrau und vier Töchter.

„Herr Dr. Kiefer hat sich mit Leidenschaft, Herzblut, mit Weitblick und Humor außerordentlich für die Belange der Apothekerinnen und Apotheker sowie des pharmazeutischen Nachwuchses zum Wohle der Aufrechterhaltung der qualifizierten, wohnortnahen Arzneimittelversorgung der Menschen in unserem Land durch die Vor-Ort-Apotheken eingesetzt“, heißt es in der Traueranzeige der Landesapothekerkammer. Die deutsche und insbesondere die rheinland-pfälzische Apothekerschaft verlören mit ihm „eine besonders herausragende und geschätzte, liebenswürdige Persönlichkeit“.