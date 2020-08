Wo landen die Rezepte von TeleClinic?

Am Abend des 16. Juli 2020 veröffentlichte die schweizerische Zur Rose AG eine für den deutschen Apothekenmarkt brisante Presseinformation: Die DocMorris-Muttergesellschaft teilte darin mit, dass sie ihre Einkaufstour in Deutschland fortgesetzt hat. Doch dieses Mal war es kein Arzneimittelversender, sondern ein Anbieter von ärztlicher Fernbehandlung – das Münchener Start-up TeleClinic.

Seit 2015 entwickelte sich das Unternehmen zum führenden Telemedizinanbieter in Deutschland und war zwischenzeitlich sogar integraler Bestandteil des E-Rezept-Modellprojekts GERDA der Apothekerkammer und des Apothekerverbandes in Baden-Württemberg. Die ersten elektronischen Verschreibungen brachte TeleClinic bereits 2018 auf den Weg und konnte sie mit der Technik von apotheken.de in die Vor-Ort-Apotheke übertragen. Den Patienten und Nutzern der TeleClinic-App war es so möglich, dass sie ihre E-Rezepte bundesweit in den mehr als 6.000 Apotheken einlösen konnten.

Als Zur Rose Mitte Juli bekanntgab, den deutschen Telemedizin-Vorreiter für einen Kaufpreis „im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich“ zu übernehmen, erklärte apotheken.de unmittelbar und mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit für beendet. „Damit war für uns eine rote Linie überschritten“, so die Begründung von Dr. Christian Rotta, Geschäftsführer des Deutschen Apotheker Verlags, zu dem der Onlineservice- und Apothekenwebsite-Anbieter apotheken.de gehört. „Wir sind den Apotheken vor Ort verpflichtet, die unsere Kunden sind.“ Der Deutsche Apotheker Verlag lasse sich nicht zum Steigbügelhalter für den Erfolg rein ökonomisch getriebener Plattformstrategien ausländischer Kapitalgesellschaft im deutschen Gesundheitswesen machen, hieß es zur Begründung.