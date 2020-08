Landgericht Stuttgart: Weitere Zusammenarbeit für apotheken.de unzumutbar

„Wir wollten unseren apotheken.de-Mitgliedsapotheken mit dieser Kooperation ermöglichen, auf dem Gebiet des E-Rezeptes Erfahrungen zu sammeln und sich in diesem damals ganz neuen Feld zu positionieren“, erklärt Wessinger die Gründe, warum apotheken.de 2018 die Kooperation mit der TeleClinic einging. „Das Verbot der ärztlichen Fernbehandlung war gerade erst aufgehoben worden, die ersten Pilotprojekte entstanden. Eine Zusammenarbeit mit Anbietern wie Zava – das frühere Dr.Ed – die von Anfang an auf Versender setzten, kam für uns nicht in Frage. TeleClinic war eine deutsche Firma, sie war im Pilotprojekt in Baden-Württemberg dabei. Und man hat dort immer betont, wie wichtig die Apotheken seien“, so Wessinger.

Dass für apotheken.de die Grundlage für eine solche Zusammenarbeit mit der TeleClinic durch den Verkauf an ausgerechnet die DocMorris-Muttergesellschaft weggefallen ist, sieht auch das Landgericht Stuttgart: „Diese gemeinsame Geschäftsgrundlage wurde einseitig aufgekündigt durch die Veräußerung“, heißt es in der Urteilsbegründung.