Nach Weihnachten kommt Silvester – und mit Silvester kommt das Feuerwerk. Unser heutiges Bild im Adventskalender gibt schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, was uns am 31. Dezember wieder erwartet. Laut wird es werden, hell wird es werden und hinterher wird wieder dichter Nebel über den Städten liegen. Damit ein Feuerwerk gelingt, braucht es Explosivstoffe. Sie werden nach ihrer Verwendung eingeteilt in Initialsprengstoffe (z. B. Knallquecksilber), in Treib- und Schießstoffe (z. B. Schwarzpulver) und in Sprengstoffe. Zu letzteren gehört das Dynamit und damit leiten wir nun elegant auf Nobel und das Periodensystem über.

Denn, wie Sie sicher wissen, hat der Chemiker Alfred Nobel das Dynamit „erfunden“. Während einer Studienreise entdeckte er Nitroglyzerin und auch dessen Problem: Es kam bereits durch kleinste Stöße zur Explosion und ließ sich damit nur sehr schwer handhaben. Um das flüssige Nitroglyzerin sicherer zu machen, mischte Nobel es mit Kieselgur. Der Sprengstoff wurde damit fest und stoßunempfindlich. 1867 ließ sich Nobel das Nitroglyzerin-Kieselgur-Gemisch patentieren und nannte sein Produkt Dynamit.

So weit, so gut … doch was hat das mit dem Periodensystem zu tun? Erst mal noch gar nichts. Doch Nobels Erfindung und seine darauf aufbauende Entwicklung von Ballistit, das die gesamte Schusstechnik seiner Zeit revolutionierte und von der Pistole bis zur Kanone eingesetzt wurde, machten Nobel nicht nur reich, sondern auch berühmt. So berühmt, dass Ende der 1950er Jahre ein neu entdecktes Element des Periodensystems nach ihm benannt wurde.

Nein, wir fragen jetzt nicht nach dessen Namen. Das wäre wirklich zu einfach. Nobelium heißt das Element und es handelt sich dabei um ein ausschließlich künstlich erzeugtes radioaktives Metall. Wenn Sie eine Chance auf den Tagespreis haben möchten, müssen Sie sich schon ein klein bisschen mehr anstrengen und das Periodensystem einmal aufschlagen (so Sie es nicht auswendig kennen).

Frage: Wir möchten wir von Ihnen wissen, welche Ordnungszahl Nobelium im Periodensystem hat.