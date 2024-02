Nitrolingual ist 100 Jahre alt geworden

Bedingt durch den Zweiten Weltkrieg etablierte sich das Familienunternehmen Boskamp ab 1946 in Hohenlockstedt in Schleswig-Holstein. Marianne Boskamp, die Enkelin von Kurt Boskamp, leitet die G. Pohl-Boskamp GmbH&Co. KG zusammen mit ihrem Ehemann Dr. Henning Ueck inzwischen in der vierten Generation. Die Übergabe an die nächste Generation ist für 2028 geplant. In der Zentrale in Hohenlockstedt und dem Produktions- und Logistikstandort Dägeling arbeiten derzeit etwa 580 Beschäftigte. Nitrolingual wird weiterhin in zahlreiche Länder in aller Welt exportiert. Daneben gehören weitere internationale Marken, beispielsweise GeloMyrtol und GeloRevoice, zum Produktportfolio.