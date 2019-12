„Über eine Zusatzvergütung für die Mehrarbeit der Apotheker kann man nachdenken“

DAZ.online: Herr Dr. Hermann, von den Krankenkassen haben wir in den vergangenen Wochen Pressemitteilungen wahrgenommen, nach denen die Situation mit der Lieferfähigkeit von Arzneimitteln eigentlich gar nicht so dramatisch ist. Die Apotheker und ihre Patienten erleben täglich das Gegenteil. Wie beurteilen Sie den Status quo?

Hermann: Grundsätzlich gibt es in Deutschland weiterhin eine flächendeckende Liefer- und Versorgungssicherheit bei Arzneimitteln jenseits der 99 Prozent. Allerdings sehen wir seit Jahren zunehmende Lieferengpässe, die in den allermeisten Fällen aber keine echten Versorgungsengpässe nach sich ziehen. Was die Wahrnehmung der Apotheker betrifft, ist es natürlich so, dass auch mögliche Retaxationen eine Rolle spielen. Ein Kunde, der vielleicht einen halben Tag länger auf sein Arzneimittel warten muss, nimmt das Problem gefühlt ganz anders wahr, als ein Apotheker, der fürchtet, wegen einer falschen Abgabe retaxiert zu werden.

DAZ.online: Das hört sich zunächst so an, als ob das ein rein quantitatives Problem wäre: Engpässe gibt es, sie können aber durch andere Produkte gut ausgebessert werden. Aber hat die Versorgung nicht auch qualitativ nachgelassen, wenn Shingrix-Impfungen nicht zu Ende gebracht oder empfindliche Arzneimittel wie Venlafaxin nicht verabreicht werden können?

Hermann: Bei den Impfstoffen ist die Lage schon noch ein bisschen anders. Da sehen wir in der Tat eine brutale Verengung der Anbieter. Da gibt es nur noch ganz wenige, die weltweit liefern. Was die Qualität der Engpässe bei Arzneimitteln betrifft, gebe ich Ihnen ja teilweise Recht. Ich wäre ja blind, wenn ich bestreiten würde, dass es Lieferengpässe gibt, vor allem allerdings im Krankenhausbereich. Das zeigt, die Ursachen sind zu vielfältig, um zu behaupten, dass durch Änderungen an den Rabattverträgen das Thema gelöst werden könnte.