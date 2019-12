Metformin-Rückruf in der Schweiz

Anfang Dezember sorgte die Nachricht, dass N-Nitrosodimethylamin (NDMA) in Metformin gefunden wurde, für Aufsehen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) informierte sodann, dass Arzneimittel in der EU beziehungsweise Europa bislang nicht betroffen sind: „Spuren einer Verunreinigung, N-Nitrosodimethylamin (NDMA), wurden in einer geringen Anzahl von metforminhaltigen Arzneimitteln außerhalb der Europäischen Union (EU) gefunden“, erklärte die Behörde am 6. Dezember. Zum damaligen Zeitpunkt lagen dem BfArM zufolge keine Daten vor, die darauf hindeuteten, dass auch Metformin-Präparate in der EU betroffen sind.