Folgen weitere Metformin-Rückrufe?

Nach dem Valsartan-Skandal, der im Sommer 2018 begann, ist die Pharmabranche alarmiert, wenn es um potenziell mit Nitrosaminen verunreinigte Arzneimittel geht. Jüngst nährte ein NDMA-Fund in Metformin-Präparaten außerhalb der EU die Sorge weiterer verunreinigter Arzneimittel. Am Dienstag riefen Swissmedic und Streuli Pharma zum ersten Mal Metformin in Europa aufgrund von NDMA zurück. Was bedeutet das für Deutschland? Wie schätzt die Schweizer Arzneimittelbehörde die Situation ein? DAZ.online hat mit dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) und der Schweizer Arzneimittelbehörde Swissmedic gesprochen.