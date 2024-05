Rezeptabrechnung als Aufgabe der Gehaltskasse

Insgesamt umfassen die Aufgaben der Gehaltskasse drei Schwerpunkte. Neben der bereits erwähnten und namensgebenden Bemessung und Auszahlung der Gehälter an angestellte Apotheker in öffentlichen sowie Krankenhausapotheken liegt der zweite Fokus auf der Abrechnung der Krankenkassenrezepte aus den Apotheken mit den Sozialversicherungsträgern analog zu den Apothekenrechenzentren in Deutschland. In Österreich „Rezeptverrechnung“ genannt. So sollen die Apotheken entlastet werden, um nicht mit allen in Österreich existierenden Kostenträgern, wie Krankenkassen und sonstigen Rechtsträgern, selbst einzeln abrechnen zu müssen. Dabei übernimmt die Gehaltskasse auch die Vorfinanzierung des Zahlungsverkehrs in Richtung der Apotheken. Hierbei senden Apotheken monatlich ihre Rezepte an die Gehaltskasse und erhalten die Zahlungen daraus bereits vier Tage nachdem die Rezepte die Gehaltskasse erreicht haben, und das obwohl die gesetzliche Zahlungsfrist 14 Tage beträgt.

Seit 2020 werden sogar 80% bereits nach zwei Tagen abgeführt. Eine merkliche Verbesserung der finanziellen Situation der Apotheken. Die Gehaltskasse wirkt zudem als zentrale Clearingstelle, übernimmt die Kontrolle allfälliger Retaxierungen sowie bei Bedarf das Mahnwesen. Finanziert wird die Rezeptabrechnung über einen bestimmten Prozentsatz des abgerechneten Umsatzes des jeweiligen Apothekenbetriebs.