E-Rezept: Störung bei eGK-Abruf

An diesem Freitagmorgen kann es beim Abruf von E-Rezepten via elektronischer Gesundheitskarte (eGK) in den Apotheken zu Problemen kommen. darüber informiert die Gematik auf ihrer Webseite.

Die Ursachen seien allerdings noch unklar, man befinde sich in der Analyse, so die Gematik. Es wird empfohlen, die eGK nach ein paar Minuten nochmal zu stecken. Die anderen Einlösewege (Einlösung via E-Rezept-App oder Papierausdruck) sind von der Störung nicht betroffen.