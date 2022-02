E-Rezept-Abruf mit der Versichertenkarte – wie ist der Stand?

Doch der 1. Dezember ist verstrichen, gehört hat man von dem Projekt nichts mehr. Aktuell ist die Übertragung der E-Rezepte, bzw. des Token, der zum Abruf berechtigt, per Gematik- App möglich. Außerdem können Patient:innen den Papierausdruck des Token in die Apotheke ihrer Wahl bringen. Da nur sehr wenige Menschen die technischen Vorrausetzungen für eine Übertragung via Gematik-App erfüllen – dazu braucht man neben einem NFC-fähigen Smartphone eine NFC-fähige eGK und eine Pin – dürften E-Rezepte derzeit hauptsächlich in Papierform in den Apotheken landen, wenn überhaupt.