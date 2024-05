Deutscher Apotheker Verlag ersetzt Fachliteratur

Enorme Regenmengen haben am vergangenen Wochenende in einigen Regionen Deutschlands für Überflutungen, Erdrutsche und vollgelaufene Straßen und Keller gesorgt. Besonders heftig hat es das Saarland erwischt. Auch Apotheken sind von Hochwasserschäden betroffen. „Wir sind sehr betroffen von den Bildern aus dem Saarland und wollen einen kleinen Beitrag leisten,“ sagt Dr. Benjamin Wessinger, Geschäftsführer des Deutschen Apotheker Verlags. „Deswegen haben wir beschlossen, so wie schon nach der Flutkatastrophe 2021, betroffenen Apotheken ihre vom Hochwasser vernichtete Fachliteratur kostenlos zu ersetzen.“

Betroffene Apothekerinnen und Apotheker können sich beim Kundenservice des Stuttgarter Verlags unter service@deutscher-apotheker-verlag.de oder telefonisch unter 0711-25 82-341 melden. „Wir liefern dann schnell und unbürokratisch Ersatz“, so Wessinger.