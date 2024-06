Auch Unternehmen sind von den Schäden betroffen und müssen teilweise den Betrieb einstellen. Wie viele Apotheken das sind, ist bislang unklar. Die Kammer in Baden-Württemberg haben vereinzelt Anträge auf Befreiung von der Dienstbereitschaft erreicht, weil ein Weiterbetrieb der Apotheke aufgrund der aktuellen Lage nicht möglich war, wie ein Sprecher auf Nachfrage der DAZ mitteilt. Dabei handele es sich einerseits um präventive Maßnahmen (Evakuierung) auf polizeiliche Aufforderung oder die Apotheken waren unmittelbar vom Hochwasser betroffen. Gerade in diesen Fällen lassen sich Schaden und Dauer des Ausfalls noch nicht absehen. Selbstverständlich befreie die Kammer solche Apotheken von der Pflicht zur Dienstbereitschaft. Mitunter seien auch Notdiensttausche nötig gewesen, die aber in allen Fällen reibungslos geklappt haben. Die Arzneimittelversorgung sei zu keinem Zeitpunkt unterbrochen gewesen, so die Kammer.

Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, können betroffenen Betriebe zudem Kurzarbeitergeld beantragen. Auf der Webseite der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit heißt es dazu: „Wenn der Betrieb unmittelbar von ungewöhnlichen, von dem üblichen Witterungsverlauf abweichenden Witterungsverhältnissen betroffen ist (zum Beispiel durch eine Hochwasserkatastrophe), kann bei Arbeitsausfall Kurzarbeit auf Basis eines unabwendbaren Ereignisses auch online angezeigt werden.“ Das gelte bundesweit, wie ein Agentursprecher gegenüber der DAZ bestätigt. Gibt es eine Betriebsausfallversicherung für diesen Fall, muss diese allerdings zuerst in Anspruch genommen werden.

So schnell wie möglich beantragen

Betroffene Apotheken sollten den Antrag so schnell wie möglich stellen. Denn bei einem unabwendbaren Ereignis gilt die Anzeige für den Kalendermonat des Eintritts des Ereignisses als erstattet, wenn sie „unverzüglich“, also ohne schuldhaftes Zögern eingereicht wird. Also wenn ab dem Eintritt des Ereignisses alles Mögliche und Notwendige unternommen wird, um die Anzeige sofort zu erstatten. Kurzarbeitergeld könne in diesen Fällen ab Beginn des Arbeitsausfalls gezahlt werden, erläutert die Arbeitsagentur.