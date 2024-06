Der Verein „Apotheker helfen“ sammelt Spenden für die vom Hochwasser betroffenen Apothekerinnen und Apotheker. „Eine Hochwasser-Katastrophe ungeahnten Ausmaßes hat Bayern, Baden-Württemberg und das Saarland getroffen“, heißt es in einem Aufruf. „Tausende haben ihr Hab und Gut verloren und sind obdachlos. Menschen sind ums Leben gekommen, weitere sind verletzt. Auch viele Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und der sozialen Fürsorge sind geschädigt – und noch ist kein Ende der Regenfälle und der Hochwasser abzusehen.“

Thomas Benkert, 1. Vorsitzender von „Apotheker helfen“, sagte dazu: „Die unfassbaren Bilder von überschwemmten Straßen, gefluteten Häusern und Menschen, die vor dem Nichts stehen, lassen niemanden kalt.“ In dieser Notsituation zeigt sich laut Benkert aber auch, „wie groß der Zusammenhalt der Menschen hier in Bayern ist“. Der Verein werde in Not geratenen Kolleginnen und Kollegen und Hilfe suchenden Menschen in den Hochwasserregionen helfen und bittet um Spenden.

Dabei will „Apotheker helfen“ Betroffene sowohl kurz- als auch mittel- und langfristig unterstützen, wie nach den Überflutungen im Ahrtal vor wenigen Jahren. „Die erfahrene Hilfsorganisation wird dafür sorgen, dass jeder gespendete Euro genau dort ankommt, wo er am nötigsten gebraucht wird“, heißt es in dem Aufruf.

Spenden werden erbeten

APOTHEKER HELFEN e.V.

Deutsche Apotheker- und Ärztebank

IBAN: DE02300606010004793765

Oder online: https://www.apotheker-helfen.de/helfen-spenden/jetzt-spenden/Online Spende

Mehr Informationen zur weltweiten Arbeit von Apotheker helfen e.V. finden Sie unter www.apotheker-helfen.de