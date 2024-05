Rochell: Kassen sollen nicht den Robin Hood geben

Zum anderen bezeichnete der AVWL-Vorsitzende die Kritik der Kassen an der hohen Apothekendichte in Großstädten als „naiv“. Apotheken siedelten sich im Umfeld von Arztpraxen an. Wenn Apotheken auf dem Land fehlen, sei dies ein Zeichen, dass die Gesundheitsversorgung dort insgesamt ausgedünnt sei. Und: „Die Apotheken auch in den Großstädten sind allesamt an ihren Kapazitätsgrenzen und können nicht unbegrenzt Patienten anderer Apotheken, die schließen müssen, auffangen.“

Lieber auf Regressforderungen verzichten

Rochell fordert die Kassen auf „statt den Robin Hood der Arzneimittelversorgung zu geben“, lieber darauf zu verzichten, „den Apotheken durch ungerechtfertigte Regressforderungen das Leben schwer zu machen und ihnen Leistungen abzuverlangen, ohne sie zu vergüten“. Darüber hinaus sollten sie überlegen, wie sie ihre eigenen Verwaltungskosten reduzieren können und erinnerte daran, dass diese knapp vier Prozent der GKV-Einnahmen ausmachen. „Für die Apotheken zahlen sie nicht einmal halb so viel.“