Als Beispiel nannte er Berlin-Lichtenberg. Dort gebe es eine Apothekendichte von 14 Apotheken, die 100.000 Menschen versorgen müssten. Im Bundesdurchschnitt versorgen rund 21 Apotheken 100.000 Bürgerinnen und Bürger – im EU-Vergleich sind es 32.

Apothekendichte in Großstädten sinkt seit Jahren

„In den Großstädten Deutschlands sinkt die Apothekenzahl schon seit Jahren – teilweise sogar schneller als im Bundesdurchschnitt“, so Hubmann. „Für die Menschen in den Kiezen bedeutet dies, dass jedes Mal ein Stück wohnortnahe Versorgung wegfällt und somit weitere Wege anfallen.“ Es sei „bemerkenswert, dass die Krankenkassen die in den Städten lebenden GKV-Versicherten bewusst benachteiligen wollen“.

Der DAV-Vorsitzende regte im Gegensatz dazu an, dass die Krankenkassen Ihren Versicherten davon berichten sollen, „wie viel Geld sie pro Jahr in ihre eigenen Verwaltungsausgaben investieren. Mehr als vier Prozent der GKV-Einnahmen werden inzwischen für unnötige Investitionen wie beispielsweise massive Werbekampagnen der Krankenkassen verwendet“.

„Reiner Sparwahn“ der Kassen

Das Apothekenhonorar hingegen würde nur die Hälfte davon ausmachen, nämlich zwei Prozent. „Daran sieht man, worum es dem GKV-Spitzenverband wirklich geht: nicht um eine qualitativ hochwertige Versorgung der Menschen in Deutschland, sondern um den reinen Sparwahn.“

„Fundamental falsches Verständnis der Versorgungslandschaft“

Der Verband innovativer Apotheken (VIA) bezeichnete den GKV-Vorschlag zur Umverteilung als „unsubstantiiert und praxisfern“. Er beruhe auf einem „fundamental falschen Verständnis der Versorgungslandschaft in Deutschland“.

Es sei bemerkenswert, dass Stoff-Ahnis „die Reduktion der Apothekenanzahl in den Städten als Lösungsansatz sehe, während die Verwaltungskosten der Krankenkassen exorbitant hoch seien“, so VIA. „Eine Reduktion der Krankenkassenzahl würde erhebliche Einsparungen ermöglichen und könne zur Verbesserung der Versorgungsqualität beitragen, ohne etablierte Versorgungswege und -strukturen zu belasten.“