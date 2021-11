Inkontinenzversorgung: AKWL lässt Vertrag mit AOK NordWest auslaufen

„Wir bedauern dies sehr, denn als Heilberufler ist unser wichtigstes Anliegen, die Patienten sicher und gut zu versorgen“, so Rochell weiter. Ein breites Sortiment mit Produkten in angemessener Qualität, eine persönliche, wohnortnahe und individuelle Beratung sowie eine zeitnahe, flexible Lieferung durch Boten seien zu den angebotenen Pauschalen jedoch nicht zu leisten. Deshalb sei es unmöglich, das Angebot der AOK NordWest, die sich auf weitere Verhandlungen hinsichtlich des Preises nicht eingelassen habe, anzunehmen. Man stehe jedoch weiterhin zu Gesprächen bereit, sofern auch die Vergütung verhandelbar sei. „Eine Absenkung der Vergütung um mehr als 30 Prozent in Zeiten steigender Kosten – das ist der schleichende Abschied aus dem Sachleistungsprinzip“, so Rochell.

Individuelle Vereinbarungen möglich

Einzelne Apotheken vor Ort könnten nun individuell eine Vereinbarung mit der Versicherung treffen. Bereits in der Vergangenheit hätten allerdings die meisten Apotheken darauf verzichtet, individuell den Verträgen mit anderen Kassen beizutreten, die sogar eine leicht höhere Vergütung bieten, als die AOK NordWest nun bereit ist zu zahlen. Rochell: „Wir gehen aufgrund dieser Erfahrungen davon aus, dass ein großer Teil der Apotheken dies auch nun nicht tun wird und dass der AOK NordWest durchaus bewusst ist, dass die flächendeckende ortsnahe und persönliche Versorgung wegfällt.“