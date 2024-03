Das Ermittlungsteam der AOK NordWest hat am Dienstag dem Verwaltungsrat seinen Tätigkeitsbericht 2022/2023 vorgelegt. Wie es in einer Pressemitteilung der Kasse heißt, verfolgt das Team aktuell insgesamt 1.362 Fälle aus allen Bereichen des Gesundheitswesens. Gegenüber dem letzten Tätigkeitsbericht 2020/2021 ist dies ein Anstieg um 32,8 Prozent. „Wir führen dies auch auf die Corona-Pandemie zurück, da in dieser Zeit unter anderem die Qualitäts- und Abrechnungsprüfungen des Medizinischen Dienstes ausgesetzt wurden und die Hinweisprüfungen und die Ermittlungen von Neufällen nur verzögert möglich waren“, erklärt Jürgen Mosler, Leiter des Fachbereichs Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen bei der AOK NordWest.

Die meisten Leistungserbringer verhalten sich korrekt

Doch wie kommen die Ermittlerinnen und Ermittler den Betrüger*innen auf die Spur? Dazu arbeiten sie eng mit anderen Krankenkassen sowie der Kriminalpolizei, den Hauptzollämtern und den Staatsanwaltschaften zusammen. „Bestätigt sich der Verdacht der Abrechnungsmanipulation, schalten wir die Staatsanwaltschaft ein und fordern die finanzielle Wiedergutmachung des Schadens ein. Ebenfalls prüfen wir, ob eine weitere Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner noch möglich ist“, sagt Mosler. Der AOK-Chefermittler machte auch deutlich, dass die meisten Leistungserbringer korrekt abrechnen. Doch schon einige wenige schwarze Schafe könnten ein schlechtes Licht auf den gesamten Leistungsbereich werfen.