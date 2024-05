Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) hält diese Woche in Berlin seine Hauptversammlung ab. Schon am heutigen Dienstagabend werden Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) als Gastredner erwartet. Am Mittwoch hält bei der Hauptversammlung selbst CDU-Chef Friedrich Merz ein Grußwort. Gerade Habeck hatte in letzter Zeit einiges für die Pharmaindustrie angestoßen und ist selbst auf Reisen gegangen, um sich Einblick in die Branche zu verschaffen. Doch was außer wertschätzenden Worten wirklich bei den Unternehmen ankommt, muss sich erst noch zeigen.