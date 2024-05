CDU will Apotheken stärken und lässt sich von DocMorris unterstützen

Wehrpflicht, restriktivere Einwanderungspolitik, mehr Druck auf Arbeitssuchende und Ablehnung von „Gender-Zwang“: Die CDU hat an diesem Dienstag auf ihrem Bundesparteitag in Berlin ihr neues Grundsatzprogramm verabschiedet. Die Partei sei mit dem Programm „sofort und spätestens im Herbst nächsten Jahres bereit, wieder Regierungsverantwortung für Deutschland zu übernehmen“, sagte der Vorsitzende Friedrich Merz am Montag.

In dem Grundsatzprogramm enthalten sind auch Überlegungen zum Gesundheitswesen. Schlagwörter sind „Eigenverantwortung“ und „Eigenvorsorge“. Das „Kostenbewusstsein der Versicherten“ soll geschärft und der Wettbewerb zwischen den Kassen gestärkt werden.

Die Apotheken spielen eine Rolle bei den CDU-Plänen, Versorgungssicherheit herzustellen und die gesundheitliche Versorgung insbesondere im ländlichen Raum zu verbessern. Hierzu heißt es, es brauche „mehr regionale Gesundheitszentren und sektorenübergreifende Zusammenarbeit, den Ausbau der Telemedizin und eine Stärkung der Präsenzapotheken“.