Ministerpräsident Kretschmer kritisiert Test-Vergütung für Apotheken

15 Euro für Ärzt:innen, aber nur 12 Euro für Apotheken – Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) findet das nicht gerecht. Am gestrigen Montag sagte er beim Sächsischen Apothekertag in Dresden, er könne den Ärger der Apotheker:innen verstehen. Ihre Vergütung für das Testen auf SARS-CoV-2 ist aus seiner Sicht zu niedrig angesetzt. Gerne hätte er, wie etwa die Landesregierung in Bayern, aus Landesmitteln auf 15 Euro aufgestockt – das sei aber angesichts der vielfältigen finanziellen Belastungen während der Pandemie nicht möglich gewesen. „Ich habe versucht, das in Berlin zu klären“, so der Ministerpräsident – offenbar erfolglos.