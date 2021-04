Röteln in Deutschland eliminiert

Die Regionale Verifizierungskommission der Europäischen WHO-Region (RVC) kam bereits für das Jahr 2018 auch tatsächlich zu dem Schluss, dass nach Prüfung der von den 53 Mitgliedsstaaten eingereichten Daten im Jahr 2019 35 Staaten (66 Prozent) den Status der Masernelimination und 39 Staaten (74 Prozent) den Status der Rötelnelimination erreicht hatten. Es wurde jedoch eine weltweit teilweise erheblich angestiegene Maserntransmission in den Jahren 2017 bis 2019 festgestellt. „In 12 Staaten galt die Verbreitung der Masern weiterhin als endemisch, in 11 Staaten die Verbreitung der Röteln (so auch in Deutschland).“ Nun gelten die endemischen Röteln seit 2020 in Deutschland nach Auffassung der RVC aber als eliminiert, heißt es im Epidemiologischen Bulletin vom 15. April.

Entsprechend dem „Global Vaccine Action Plan“ wurde dieses Ziel gerade noch rechtzeitig erreicht. Denn im Mai 2012 hatte die Weltgesundheitsversammlung mit 194 Mitgliedsstaaten den „Global Vaccine Action Plan“ verabschiedet, von dem einer der Zielindikatoren war, dass bis 2020 Masern und Röteln in mindestens fünf der sechs Regionen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eliminiert sein sollten.