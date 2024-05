Die Techniker Krankenkasse (TK) in Thüringen verzeichnet für das vergangene Jahr einen deutlichen Anstieg der Ausgaben für Arzneimittel. Wie die Krankenkasse mitteilte, beliefen sich die Kosten auf knapp 1,7 Milliarden Euro, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) am vergangenen Freitag berichtete. Damit stiegen die Gesamtausgaben gegenüber 2022 um sechs Prozent, verglichen mit 2018 sogar um 21 Prozent. In Thüringen wurden im Jahr 2023 durchschnittlich Arzneimittel im Wert von 899 Euro pro Kopf verschrieben – damit liegen die Thüringer*innen deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 780 Euro. Insgesamt verzeichnet die gesetzliche Krankenversicherung für 2023 ein Minus von 1,9 Milliarden Euro.