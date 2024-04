Das Ringen um die Legalisierung von Genusscannabis hat sich lange gezogen – am Ende ging es dann aber doch ganz schnell: Erst am vergangenen Mittwoch unterzeichnete Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) das sogenannte Cannabisgesetz. Da Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier derzeit im Osterurlaub ist, übernahm die amtierende Bundesratspräsidentin als seine Vertreterin diese Aufgabe, damit das Gesetz wie geplant am gestrigen 1. April 2024 in Kraft treten konnte.

BtM-Gebühr entfällt für Cannabis und Dronabinol

Auch wenn die Apotheken nicht als Abgabestellen für Genusscannabis vorgesehen sind, hat die Neuregelung doch Konsequenzen für sie: Da Cannabis und Dronabinol nun nicht mehr als Betäubungsmittel gelten, dürfen sie – zumindest separat – nicht mehr auf BtM-Rezepten verordnet werden. Folglich entfällt auch die BtM-Gebühr, die Apotheken bisher beim Beliefern von Cannabis- und Dronabinol-Verschreibungen erheben durften.

In der Praxis stellen sich jetzt nach dem kurzfristigen Inkrafttreten des Cannabisgesetzes einige Detailfragen. Für Irritationen sorgt etwa, dass die Substanzen in den Warenwirtschaftssystemen weiterhin als Betäubungsmittel gelistet sind, wie die DAZ bereits berichtete. Hintergrund ist die lange Vorlaufzeit für Änderungen im Artikelstamm: Die Ummeldung durch die Anbieter bei der IFA ist laut einem Schreiben der ABDATA an die Softwarehäuser daher erst zum 1. Mai 2024 möglich.