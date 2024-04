Seit dem 1. April ist das Cannabisgesetz in Kraft. Cannabis und Dronabinol unterliegen seitdem nicht mehr dem Betäubungsmittelgesetz. Weil das Gesetz kurzfristig in Kraft trat, sind die entsprechenden Artikel in der Apotheken- und Praxissoftware allerdings als BtM gelistet und können somit in vielen Systemen auch nur auf das dreiteilige Formblatt für BtM verschrieben werden. Weil das Gesetz so kurzfristig in Kraft trat und Änderungen im Artikelstamm lange Vorlaufzeiten haben, klappt es erst zum 1. Mai mit dem neuen Status. Ob Kassen Cannabis und Dronabinol in der Zwischenzeit retaxieren würden, war unklar.