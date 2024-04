Gutachter warnen vor Lauterbachs Reformplänen

Auf dem Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbands in Potsdam hat der ehemalige Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio am Dienstag Nachmittag sein Rechtsgutachten „Apothekerliche Präsenzpflicht in der Apotheke“ vorgestellt – ein ausführlicher Bericht zu dem Gutachten folgt noch. Die ABDA hatte das Gutachten bei dem Verfassungsrechtler in Auftrag gegeben. In dem verfassungsrechtlichen Gutachten sollte juristisch geklärt werden, ob die von Minister Lauterbach verfolgte „Apotheke ohne Apothekerin oder Apotheker“ zulässig ist.