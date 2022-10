In den Bundesländern Saarland, Schleswig-Holstein, Hamburg und Brandenburg bleiben die Türen der meisten Apotheken am heutigen Nachmittag geschlossen. Wie viele Betriebe sich tatsächlich an der Protestaktion beteiligen werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur abgeschätzt werden. Mitunter gehen die Organisatoren in den Apothekervereinen und -verbänden von mehr als 90 Prozent aus. Als am Montag in der vergangenen Woche der Streikaufruf des Saarländischen Apothekervereins an die Mitglieder versendet und damit auch öffentlich bekannt wurde, solidarisierten sich in den Stunden und Tagen danach die drei weiteren Bundesländer.