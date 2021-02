Trotz Umsatzplus keine guten Nachrichten

Die Großhandelsmarge habe zudem ein neues Allzeittief erreicht, beklagt der Verband die Entwicklung. Mit einer Marge von 4,09 Prozent bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln habe der vollversorgende pharmazeutische Großhandel in 2020 so wenig wie nie zuvor verdient. „Der immer dramatischere Verfall der Großhandelsmarge ist inzwischen ein existenzielles Problem für vollversorgende Großhändler“, warnt der Phagro-Vorsitzende André Blümel. Das gefährde das Prinzip der Vollversorgung und die flächendeckende Belieferung der Apotheken mit Arzneimitteln. „Mit der Erosion unserer Marge kommen wir in erhebliche Bedrängnis“, so Blümel.