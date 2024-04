Mit der Marke spermidineLIFE® bietet Longevity Labs Spermidin in Form von Nahrungsergänzungsmitteln an. Sie sollen einen Beitrag zu einer guten Spermidin-Versorgung leisten, den der natürliche Spermidingehalt in den Geweben sinkt mit zunehmendem Alter. Bislang standen von Longevity Labs Spermidinprodukte mit einer Tagesdosis von 2 mg Spermidin (spermidinLIFE® Original 365+) und 3 mg Spermidin (spermidinLIFE® Boost+) zur Verfügung. Neu hinzugekommen ist nun mit spermidinLIFE® Essential ein preislich attraktives „Einstiegsprodukt“, das 1 mg Spermidin pro Tag liefert. Diese Dosis ist Longevity Labs zufolge das Minimum für die tägliche Zellerneuerung und „ein guter Start in ein gesünderes Leben“ bzw. eine gute Empfehlung für Apothekenkunden, die Spermidin ausprobieren möchten. Langfristig sollte auf die höher dosierten spermidinLIFE®-Produkte umgestellt werden.