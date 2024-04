Als ganz besonderes Highlight konnten wir Dr. Mark Benecke für einen Festvortrag am Freitagabend gewinnen. Er ist Spezialist für Insektenkunde und beschäftigt sich mit dem Leben nach dem Tod: Was passiert beispielsweise nach dem Tod eines Menschen mit den Bakterien, die in seinem Darm zu finden sind? Und wie lassen sich Kriminalfälle anhand des Befalls einer Leiche mit Maden lösen? Teils skurril, oft faszinierend und immer humorvoll berichtet der vom FBI ausgebildete Kriminalbiologe von seiner Arbeit.

Natürlich darf auch die Messe mit Ausstellern aus der Branche nicht fehlen. Heute Abend laden wir dort alle Teilnehmer*innen zur Happy Hour ein. Start ist um 18:00 Uhr.