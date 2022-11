Kammerpräsidentin Burs: „Herr Lauterbach, das geht besser!“

Groeneveld warb in diesem Zusammenhang dafür, die neuen Dienstleistungen auch bei der Novellierung der Approbationsordnung mitzudenken – künftig müsse mit dem Erhalt der apothekerlichen Berufserlaubnis auch die Qualifizierung erworben werden, Medikationsanalyse und Co. durchzuführen. Berit Winter, Leiterin der Abteilung Berufe und Apothekenpraxis bei der ABDA, skizzierte in ihrem Vortrag in Hannover, worauf die Beteiligten am Runden Tisch mit ihrem Positionspapier zur Novellierung der Approbationsordnung für Apothekerinnen und Apotheker abzielen: Moderner soll das Studium werden und sich stärker an den Anforderungen orientieren, mit denen junge Kolleginnen und Kollegen im Berufsleben konfrontiert sind. Auch wenn das Papier fertig gewesen sei, bevor der Schiedsspruch zu den pharmazeutischen Dienstleistungen vorlag, habe man die neuen Tätigkeitsfelder durchaus im Blick, betonte sie.