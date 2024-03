FDP: Lauterbach hält sich nicht an Vereinbarung

Die FDP hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorgeworfen, sich nicht an Vereinbarungen der Bundesregierung zur Vermeidung internen Streits zu halten. Dabei geht es um das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, dessen geänderter Referentenentwurf Anfang der Woche bekannt geworden war.

Lauterbach habe den Entwurf ohne die informell vereinbarte Frühkoordinierung in die Abstimmung zwischen den Ministerien geschickt, hieß es am Mittwoch in liberalen Regierungskreisen. „Die Mahnung von Kanzler Scholz nach Unterhaken in der Koalition nehmen nicht mal die eigenen Minister ernst“, hieß es.