Schluss mit Homöopathie auf Kassenkosten

Im Frühsommer 2023 wurde erstmals ein Referentenentwurf für das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSV) publik. Diese Woche ist ein neuer aufgetaucht – mit Bearbeitungsstand 19. Dezember 2023. Er ist um einige Seiten umfangreicher als die Vorversion und hat einige zusätzliche Themen mit aufgenommen.

In erster Linie zielt das Gesetz darauf ab, insbesondere Menschen in strukturell benachteiligten Regionen und Stadtteilen in gesundheitlichen und sozialrechtlichen Fragen zu unterstützen. Es geht um bessere Angebote in den Kommunen, aber auch darum, die Gesundheitskompetenz der Menschen zu stärken. Stichwort sind hier unter anderem die umstrittenen Gesundheitskioske.