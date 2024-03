Die Krankheit wäre in den meisten Fällen heilbar. Allerdings ist es mittlerweile oft schwer, passende Antibiotika zu finden, da die Erreger zunehmend Resistenzen entwickeln. Darüber berichtete das Infozentrum für Prävention und Früherkennung (IPF) am Donnerstag.

Die WHO hält es für besorgniserregend, dass in der EU bzw. in der Europäischen Wirtschaftsregion (EWR) nur sechs von zehn Tuberkulose-Erkrankungen mit einem Antibiotikum erster Wahl erfolgreich behandelt werden konnte. Nur sieben von zehn Erkrankungen wurden in der EU/EWR geheilt. Das sind laut WHO die niedrigsten Raten seit einem Jahrzehnt.