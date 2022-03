Welt-Tuberkulosetag in Pandemiezeiten

Schon das erste Corona-Pandemiejahr 2020 wirkte sich deutlich auf die Tuberkulosesituation aus: Erstmals seit zehn Jahren nahmen die Todesfälle durch diese Infektionskrankheit weltweit zu – von geschätzt 1,4 Millionen in 2019 auf 1,5 Millionen in 2020. Etwa zehn Millionen Menschen erkrankten in 2020 an Tuberkulose (TB). Die Weltgesundheitsorganisation WHO führt dies darauf zurück, dass in vielen Ländern infolge der COVID-19-Pandemie die Gesundheitsversorgung eingeschränkt war.