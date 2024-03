Im GKV-Bereich dürfte die Neuregelung eher selten zum Tragen kommen – sie wird wohl vor allem Privatrezepte betreffen.

Rizatriptan 5 mg soll rezeptfrei werden

Darüber hinaus will der Verordnungsgeber mit der vorliegenden Änderungsverordnung zur AMVV unter anderem das Migränemittel Rizatriptan aus der Verschreibungspflicht entlassen. Rezeptfrei erhältlich sein soll es demnach „zur akuten Behandlung der Kopfschmerzphase bei Migräneanfällen mit und ohne Aura, nach ärztlicher Erstdiagnose einer Migräne, in festen Zubereitungen zur oralen Anwendung in Konzentrationen von 5 mg je abgeteilter Form und in einer Gesamtmenge von 10 mg je Packung“. Auch das Antihistaminikum Olopatadin zur Anwendung am Auge bei Erwachsenen soll demnach künftig ohne Rezept erhältlich sein, sofern das Arzneimittel nicht von der Europäischen Kommission als verschreibungspflichtig zugelassen ist.