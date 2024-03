Weit größer ist der ambulante Sektor mit über 4 Millionen zu Hause versorgter Pflegebedürftiger einzuschätzen, er beträgt an die 5 Milliarden Euro. Gerade für diese Klientel stellt sich versorgungspolitisch zum einen die Herausforderung, möglichst lange in der heimischen Umgebung bleiben zu können, also den Alterungsprozess bestmöglich zu verzögern. Zum anderen ist eine möglichst komfortable und sichere, individuell angepasste Medikation ambulant von eher noch größerer Bedeutung als in den Heimen mit ihrer höheren Betreuungsdichte.