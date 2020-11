Bürokratie und Digitalisierungslücken bremsen Gesundheitswirtschaft

In der Wilfor-Studie wird dabei die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Forschung und Entwicklung (F&E) betrachtet. Als wichtiger Parameter gilt der sogenannte ökonomische Fußabdruck. Der machte bei der F&E in der iGW im Jahr 2019 11,8 Milliarden Euro aus. Mit jedem Euro Bruttowertschöpfung dieses Sektors seien 1,85 Euro Bruttowertschöpfung in der Gesamtwirtschaft verbunden. Durch die Beschäftigung von zwei Erwerbstätigen in der F&E wurden außerdem rund fünf Arbeitsplätze in der gesamten Volkswirtschaft gesichert, so die Studie. An den Beschäftigtenzahlen hochgerechnet, resultiert daraus ein ökonomischer Fußabdruck mit 132.190 Erwerbstätigen.

Die Studie zeigt weiter, dass die Bedeutung der direkten ökonomischen Wertschöpfung durch den Zukauf von Waren und Dienstleistungen von anderen Branchen verstärkt wird. Aus diesem Grund weist die iGW eine tiefe und breite Verflechtung mit allen Sektoren des deutschen Wirtschaftsstandorts auf. Der positive und nachhaltige Einfluss der iGW auf die Gesamtwirtschaft und die Gesellschaft identifiziert diesen Sektor als eine Leitbranche in Deutschland.



„Mit 15 Prozent der branchenweiten Bruttowertschöpfung für Investitionen in Forschung und Entwicklung übertreffen die Unternehmen der deutschen Gesundheitswirtschaft das Innovationsziel der Bundesregierung um das Vierfache“, sagte Iris Plöger, Hauptgeschäftsführerin beim BDI. „Dieser überdurchschnittliche Einsatz sichert Deutschlands Erfolg als Forschungsstandort sowie Wohlstand und Beschäftigung. Forschung und Entwicklung sind für eine Gesundheitsversorgung zentral, besonders in Pandemie-Zeiten.“