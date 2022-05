Einen „Weckruf für die Kollegen in der ,AI in drug discovery‘-Gemeinschaft“ habe man damit starten wollen, schrieben die Autoren des Artikels, Fabio Urbina und Sean Erkins vom US-amerikanischen Pharma-Software-Entwickler Collaborations Pharmaceuticals, Filippa Lentzos vom „Department of War Studies and Department of Global Health & Social Medicine“ am King’s College London und Cédric Invernizzi, Chef der ABC-Rüstungskontrolle des „Labor Spiez“. Letzteres ist das Schweizer Institut für ABC-Schutz (Schutz vor Atomaren, Biologischen und Chemischen Gefahren) und gehört zum Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz.