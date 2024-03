Die Ständige Impfkommission (STIKO) wurde neu besetzt: Am 12. und 13. März war die Kommission zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Neuer Vorsitzender ist der Virologe Prof. Klaus Überla, bisher Direktor des Virologischen Instituts des Universitätsklinikums Erlangen und der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Das gab das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. Überla tritt die Nachfolge von Thomas Mertens an, der die Kommission seit 2017 geleitet hatte.