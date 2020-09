EMA empfiehlt neuen Meningokokken-Impfstoff

Dem Robert-Koch-Institut zufolge existieren bei Meningokokken (Neisseria meningitidis) zwölf Serogruppen – A, B, C, E, H, I, K, L, W-135, X, Y, Z. Sie unterscheiden sich in der Zusammensetzung ihrer Kapselpolysaccharide. Impfstoffe gibt es aktuell nur gegen fünf der zwölf Serogruppen: A, B, C, W und Y. Derzeit gibt es monovalente Impfstoffe gegen Meningokokken C (NeisVac-C, Menjugate®) und gegen Meningokokken B (Bexsero®, Trumenba®), daneben quadrivalente Kapselpolysaccharid-basierte Vakzine. Sie schützen vor den vier Serogruppen A, C, W-135 und Y: Menveo® (GSK) und Nimenrix® (Pfizer). Hier gibt es nun Verstärkung.