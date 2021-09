Sanofi bringt neuen Meningokokken-Impfstoff auf den Markt

Der Wirkstoff von MenQuadfi® ist ein Konjugat von Kapselpolysacchariden der Meningokokkengruppen A, C, W und Y mit Tetanustoxoid als Trägerprotein, der die Produktion von Kapselpolysaccharid-spezifischen Antikörpern stimuliert. Die Anti-Kapsel-Antikörper schützen primär durch komplementär-vermittelte bakterizide Wirkung. Auch Nimenrix® enthält an Tetanustoxoid konjugierte Kapselpolysaccharide, bei Menveo® sind die Kapselpolysaccharide hingegen an Corynebacterium diphtheriae konjugiert. Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehören bei Kleinkindern im Alter von zwölf bis 23 Monaten Reizbarkeit und Empfindlichkeit der Injektionsstelle. Ab einem Alter von zwei Jahren wurden Myalgie und Schmerzen an der Injektionsstelle berichtet. Die Zulassung beruht auf insgesamt sieben Phase-II- und Phase-III-Studien an über 6.300 Kindern im Alter von zwölf Monaten oder mehr, in denen MenQuadfi® gegenüber anderen zugelassenen MenACWY-Impfstoffen auf Immunogenität und Sicherheit geprüft wurden. Die Vakzine erwies sich in allen Studien als sicher und löste laut Sanofi eine „hohe Immunantwort“ aus und sei damit den Vergleichsimpfstoffen nicht unterlegen gewesen.